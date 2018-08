Magazine Grace Carvalho e banda são convidados do projeto Sexta Tem Concerto Show ocorre na noite desta sexta-feira (3), a partir das 20 horas

Canções de Gilberto Gil, Caetano Veloso, Lenine, Baiana System e Nação Zumbi compõem o repertório do show Seleta Coletiva da cantora Grace Carvalho (foto), na noite desta sexta-feira (3), a partir das 20 horas, no Lowbrow Lab Arte & Boteco, dentro do projeto Sexta Tem Concerto. Com ele, os músicos Cesinha Faleiro (guitarra e vocais), Emanoel Mastrela (teclado, co...