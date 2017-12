Grace Carvalho anima noite de samba e rock

A cantora Grace Carvalho é a atração deste sábado, a partir das 18h30, no Lowbrow Lab Arte & Boteco, com o show Chega no Suingue. No repertório, clássicos do samba rock e do rock, de artistas como Jorge Ben Jor, Tim Maia, Lulu Santos, Rita Lee e Lobão, entre outros. Os músicos Bruno Momisso (guitarra) e Diego Amaral (percussão) acompanham a cantora.

Nascida em Goiânia em 29 de junho de 1980, Grace iniciou a carreira artística em 1998 atuando como atriz do grupo de teatro Guará da Universidade Católica de Goiás (atual PUC). No grupo, Grace descobriu a paixão pela música e iniciou a carreira de cantora se apresentando em eventos da própria universidade, onde cursou Psicologia. Depois, a cantora passou a se apresentar em bares e restaurantes de Goiânia, no interior do estado e em Brasília com um repertório de MPB e bossa nova.

O tempo de estrada trouxe a paixão pelo samba raiz e choro, assim deu início a uma carreira madura e sólida, mostrando seu trabalho em diversos eventos e festivais do Estado, como Fica e Canto da Primavera. Lançou em 2010 seu primeiro disco com composições próprias, intitulado Caminhante. O repertório vem recheado de elementos do samba, dub e afrobeat. No POPULAR, a cantora foi escolhida como uma das 75 mulheres mais relevantes para Goiás, por ocasião dos 75 anos do jornal, em 2013.

SERVIÇO

Show: Chega no Suingue, com Grace Carvalho

Data:

Sábado, a partir das 18h30

Local:

Rua 115, Qd F43A, Lt 214, nº 1.684, Setor Sul

Couvert artístico:

R$ 10

Informações:

3991-6175