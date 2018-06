Magazine Governo garante apenas R$ 5 milhões de R$ 30 milhões previstos no Fundo Estadual de Cultura Artistas e produtores protestaram na sede da Sefaz pelo atraso, nesta quinta-feira (21)

Atualizada às 15h 31 de 21/06/2018 Representantes do governo estadual garantiram, após reunião realizada na manhã de ontem, (21), na sede da da Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás (Sefaz), apenas R$ 5 milhões para os meses de julho e agosto de R$ 30 milhões previstos para este ano no do Fundo de Arte e Cultura (FAC) do Estado. A informação foi dada a repr...