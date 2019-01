Magazine Governo do Rio proíbe performance artística sobre a ditadura Motivo, de acordo com o governador Wilson Witzel (PSC), foi uma performance "com nudismo" de mulheres que não estava prevista no contrato

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, disse neste domingo, 13, que o governo do Estado precisa ser avisado previamente sobre o conteúdo de exposições realizadas em espaços públicos. Ontem, a Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa determinou a encerramento antecipado da exposição Literatura Exposta, na Casa França-Brasil. O motivo, de acordo com o...