Magazine Governo de Goiás não fará tradicional festa de réveillon Motivo seria o ajuste fiscal e a mudança de governo

A tradicional festa de réveillon promovida pelo Governo de Goiás não será realizada neste ano. O POPULAR apurou que os motivos que levaram ao cancelamento do show da virada foram o ajuste fiscal e a mudança de governo. Oficialmente o governo não divulgou informações sobre o evento. No ano passado, o agito da virada, com entrada franca, foi realizada pela d...