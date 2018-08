Magazine Governo da Inglaterra proíbe venda de pets Apenas cães e gatos com menos de dois meses serão contemplados pela novidade, que entra em vigor no dia 1º de outubro no país

A Inglaterra tomou um passo importante para ajudar os pets. Na última quarta-feira, 22, o governo lançou uma proposta para proibir a venda de animais de estimação em pet shops e comércios informais. Apenas cães e gatos com menos de dois meses serão contemplados pela novidade, que entra em vigor no dia 1º de outubro no país. O objetivo da medida é interromper o mercado i...