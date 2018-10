Magazine Governador decreta três dias de luto em Goiás após morte de Ursulino Leão Membro da Academia Goiana de Letras, Ursulino foi deputado estadual, vice-governador do Estado e governador em exercício, além de escritor e cronista do POPULAR

Após a morte do escritor Ursulino Leão, aos 94 anos, na noite dessa sexta-feira (19), em Goiânia, o governador José Eliton (PSDB) decretou, hoje (20), luto oficial de três dias no Estado. Em respeito à importante trajetória de Ursulino, decretei três dias de luto oficial no estado. — Zé Eliton (@JoseEliton_Jr) 20 de outubro de 2018 “Perdemos hoje Ur...