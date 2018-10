Magazine “Gostaríamos de gravar com a Rita Lee”, diz duo Anavitória

Qual a avaliação que vocês fazem do disco O Tempo É Agora em comparação com o álbum de estreia, AnaVitória, de 2016?São momentos totalmente diferentes. A gente tem consciência que o novo disco é mais maduro por conta que agora estamos com mais experiência. O primeiro foi muito mais intuitivo e o segundo mais consciente. Agora sabemos melhor o que queremos e o ál...