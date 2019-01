Magazine Goianos se destacaram no The Voice Kids em temporadas passadas Em 2017, Guilherme Marques integrava o time de Victor & Leo, e, no ano passado, a goiana de Turvelândia Rebeca Marques ficou no programa até a fase das batalhas

Entre os goianos, duas fofuras se destacaram na competição e foram longe ao longo das temporadas passadas do The Voice Kids. Em 2017, Guilherme Marques, na época com 15 anos, integrava o time de Victor & Leo. O goianinho acabou saindo na fase dos shows ao vivo, mas protagonizou grandes momentos no programa, como quando cantou o clássico Não Aprendi Dizer Adeus, e...