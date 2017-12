Goiano que se fantasia na São Silvestre é entrevistado de Jackson Abrão

O dentista Lúcio Monteiro (foto), que ficou famoso em todo o Brasil por correr a Corrida de São Silvestre, em São Paulo, sempre fantasiado de maneira extravagante, é o entrevistado desta quarta-feira do programa Jackson Abrão Entrevista. Lúcio chega neste ano ao marco de 20 corridas na São Silvestre, que ocorre sempre em 31 de dezembro. “Os cabelos brancos me dizem para parar. Não sou mais o Superman”, brinca Lúcio, aludindo à primeira fantasia que usou, em 1997. A entrevista fica disponível na íntegra a partir das 10 horas no site do POPULAR, www.opopular.com.br.