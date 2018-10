Magazine Goiano Hal Wildson vai assinar cinco ilustrações do novo álbum de Natiruts Esse é o primeiro trabalho que o artista assina como capista

Trilha sonora das viagens a Pirenópolis há alguns meses, o reggae da banda brasiliense Natiruts vem dando o tom ao dia a dia do ateliê de Hal Wildson, em Goiânia. As canções do oitavo álbum do grupo, I Love, com lançamento previsto para novembro, embalam o processo criativo do artista plástico e poeta visual, como ele mesmo se autointitula. É que Hal foi convid...