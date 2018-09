Magazine Goiano Chal lança o disco 'Céu sobre a Cabeça' que une sertanejo e rock indie Goiano Chal, que mistura sertanejo e rock indie, lança nesta sexta (14) o disco Céu sobre a Cabeça

Na voz do goiano Chal o sertanejo ganha elementos do rock, do country americano, do blues e da música nordestina. A receita segue intocável no álbum O Céu sobre a Cabeça (pelo selo carioca Toca Discos), terceiro trabalho do artista, que será lançado nesta sexta-feira (14) nas plataformas digitais. O CD conta com dez faixas, sendo seis inéditas e quatro regravações...