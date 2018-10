Magazine Goiano Bororó e sua banda abrem o segundo dia do festival Piri Jazz

O representante goiano na programação do Piri Jazz é o contrabaixista Bororó e sua banda formada pelos músicos Ricardo de Pina (bateria), Rosinaldo (sax e flauta) e Genysonn Ponce (teclado). “Temos uma afinidade musical”, comenta. Eles abrem o segundo dia de festival, sábado (20), com o show Imagens da Alma, com canções de artistas renomados da MPB, como Milton Nasci...