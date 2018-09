Magazine Goiano Arthur Henrique segue em nova fase do reality musical da Globo Nova fase do programa, das batalhas especiais entre os técnicos, começa nesta terça-feira (04)

Uma nova fase do The Voice Brasil começa nesta terça-feira (04), após capítulo da novela Segundo Sol, da Rede Globo, com as batalhas especiais. Na etapa, com shows ao vivo, a disputa deixa de ser entre candidatos do mesmo time e passa a ser entre cantores dos técnicos adversários. Agora a decisão está totalmente nas mãos do público. O único goiano no reality é Arthur H...