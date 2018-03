A goiana Rebeca Marques, de 11 anos, deixou a terceira edição do The Voice Kids, na tarde deste domingo (11). Representante de Turvelândia, a garota cantou “Majestade, o Sabiá” e disputou uma vaga na próxima fase com Fabiana Moneró, Fernanda Ouro e Victor Hugo.

Rebeca integrava o grupo de Claudia Leitte. Pela votação, o público escolheu Fabiana Moneró e a técnica ficou com Fernanda Ouro. Com isso, Rebeca e Victor Hugo deixaram a competição.