Magazine Goiana Amanda Gomes vence reality show russo de balé Bailarina levou prêmio neste sábado (22) na categoria dueto ao lado do também brasileiro Wagner Carvalho

A goiana Amanda Gomes foi uma das vencedoras da final da terceira temporada do programa russo de TV Big Ballet. Ela concorreu no reality show com outros bailarinos de grandes teatros russos na atração exibida pela emissora TV Kultura, emissora estatal especialista em programas de cultura e artes. A goiana entrou na disputa ao lado do também brasileiro Wagner Carvalho, a...