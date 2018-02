Goiana é aprovada no último dia de Audições às Cegas no The Voice Kids

Muita emoção neste domingo (11), último dia de Audições às Cegas no programa The Voice Kids, da Rede Globo. Os técnicos Carlinhos Brown, Claudia Leitte e Simone & Simaria escolheram os últimos participantes dos seus times, agora com 24 integrantes cada e uma dessas escolhidas é a goiana Rebeca Marques.

A menina de 11 anos é de Turvelândia e cantou 'Romaria'. Ela contou que começou a cantar aos sete anos em eventos de cavalgadas organizadas por seu irmão. Rebeca emocionou Claudia Leitte, que virou a cadeira e já a garantiu em seu time.