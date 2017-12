Goiânia sedia maior mostra de cinema do País até a próxima sexta-feira (15)

Esta é última semana da oitava edição do festival de cinema, FestCine, realizado pela Prefeitura de Goiânia, através da Secretaria Municipal da Cultura (Scult), no Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro. O evento encerra na próxima sexta-feira (15) com 433 filmes e uma estimativa de nove mil participantes, sendo assim considerado a maior mostra de cinema do País.

Criado e 2005, o Festcine contemplou R$ 171 mil prêmios. Após sete edições, o festival foi paralisado por cinco anos e foi retomado neste ano fazendo uma retrospectiva das edições anteriores, com mostras, exibição de filmes premiados, oficinas, palestras e homenagens.

A produtora executiva e diretora geral do festival, Débora Tôrres, ressaltou que a oitava edição do evento acolheu todos os gêneros e estilos cinematográficos. 'Uma mostra democrática, que homenageia grandes nomes do cinema goiano e nacional', afirmou.

Confira a programa da última semana do Festcine:

Dia 11 de dezembro (Segunda-feira)



19h Mostra de cinema Cambury



Filmes

-Há muito tempo... Berenice, Fic - 10 min-2017 (Karita Freitas)

-Quarto 10, Fic- 24 min e 56 seg, 2016 (Isabela Eva e Sidnei Rogério)

-O bom da vida é tudo que não presta, Doc- 06 min- 2017 (Isabela Eva)



*Lançamento de livro de Isabela Eva no Café Cultura

*Exibição do Clip Dilema de Prisioneiro da banda Bella Utopia



12 de dezembro (Terça-feira)



19h Mostra de Cinema Escola de Atores



Filmes

-O Caminho do Destino, Fic- 12min e 55 seg- 2017 (Cleber Sanviê )

-Zoo, Anim-05 min- 2006 (Daniel Lima Takinn)



13 de dezembro- (Quarta-feira)



19h

Filme Antes Morta- Fic- 13 min- 2017 (Lucas Winick)



19h30

Mostra de produções audiovisuais dos alunos do curso de Cinema e Audiovisual da UEG



14 de dezembro (Quinta-feira)



19h

-Theo, Além da Liberdade, Fic, 01 h e 40 min -2017 (Júlio Quinam)



15 de dezembro (Sexta-feira)



19h

-A Dama do Cerrado e o Exército de São Francisco, Doc,22 min e 08 seg, 2015 (Viviane Louise e Paulo Rezende)

-A Ponte (como eu vi), Doc- 107- 2017 (Paulo Rezende)