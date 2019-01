Magazine Goiânia recebeu exposições de Dalí

Dalí esteve entre nós por muitos anos. A coleção de cem obras que retratam a Divina Comédia do poeta italiano Dante Alighieri (1265-1321) ficou por muitos anos guardada em um cofre num banco em Goiânia. A série era do fazendeiro paulista Lover Ibaixe, morto em 2015, e hoje está com o filho, Diogo Rossi Ibaixe, em Florianópolis (SC). O herdeiro tem interesse em vender o ...