Goiânia recebe pianista Jean-Louis Steuerman

O pianista Jean-Louis Steuerman (foto) fecha a Temporada 2017 do projeto Concertos em Goiânia, neste domingo, às 11 horas, no Centro Cultural da UFG. Ele é um dos principais intérpretes brasileiros de obras clássicas atualmente em atividade pelo mundo. Jean apresenta obras de João Guilherme Ripper, Ludwig van Beethoven e Frédéric Chopin. O pianista é aclamado pela crítica como um dos principais intérpretes brasileiros de diversas peças. Steuerman ganhou grande reconhecimento como solista e recitalista internacional depois de conquistar, em 1972, o segundo lugar no Concurso Johann Sebastian Bach, em Leipzig (Alemanha).

Durante a carreira, o pianista já se apresentou em diversos concertos pelo mundo e faz turnês na Europa, na América do Norte e no Japão. Suas gravações para a Philips Classics incluem a obra para piano solo de Scriabin, a obra completa de Mendelssohn piano e orquestra com a Moscow Chamber Orchestra, os concertos para piano de Bach a Chamber Orchestra of Europe. Entrada franca. Av. Universitária, n° 1.533, Setor Universitário.