Magazine Goiânia recebe neste final de semana a Up Expo Game Evento de campeonato de jogos, concurso de Cosplay, exposição de jogos serão atrações para diversos públicos

O Goiânia Arena recebe neste fim de semana, sábado (10) e domingo (11), a Up Expo Game, evento de campeonato de jogos, concurso de Cosplay, exposição de jogos entre outras atrações para diversos públicos. A Arena Arcade é um dos pontos que promete fazer os visitantes voltarem no tempo. Dentre os clássicos estão The King of Fighters, Metal Slug, Bomberman, dentre...