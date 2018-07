Magazine Goiânia no roteiro

No Brasil, a mostra Steve Jobs, o Visionário estreou em março de 2017 no Rio de Janeiro e depois seguiu para São Paulo no meio do ano. Uma versão diferente dela foi montada na Itália, em 2011, também tendo como base o acervo do italiano Marco Boglione, um dos maiores colecionadores de produtos da Apple no mundo e que atua no segmento de roupas e acessórios para esport...