Magazine Goiânia Music Festival movimenta a capital neste domingo Evento conta com nomes como Anitta, Naiara Azevedo, Hungria, Caio Dias e MaLuê

A cantora pop Anitta é a principal atração do Goiânia Music Festival neste domingo, a partir das 16 horas, no Atlanta Music Hall. O evento conta ainda com as goianas do MaLuê, o vozerão da sertaneja Naiara Azevedo, o rap do Hungria, o funk pop de Caio Dias e a performance na música eletrônica com OnFire Music. Quem também vai agitar as pistas do Goiânia Music Fe...