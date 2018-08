Magazine Goiânia Mostra Curtas abre inscrições para Feira Audiovisual Entre elas estão oficinas, masterclasses, painéis e chances de networking

Já estão abertas as inscrições para atividades da Feira Audiovisual, uma das novidades da edição deste ano do festival Goiânia Mostra Curtas. Entre elas estão oficinas, masterclasses, painéis e chances de networking, com a presença de convidados de dentro e de fora do Brasil. A feira será realizada entre 3 e 5 de outubro, na Vila Cultural Cora Coralina, paralela ao evento ...