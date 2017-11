Goiânia está no top 6 de cidades brasileiras mais marcadas no Instagram em 2017

Que o brasileiro gosta de uma rede social já é de conhecimento de todos, mas pelo visto os goianienses e seus visitantes estão usando bastante o Instagram. Isso porque na última quarta-feira (29), a rede social divulgou a lista dos locais mais populares no Instagram em 2017 e a #Goiânia foi a sexta mais usada no Brasil.

Confira abaixo alguns dados:

Top 10 cidades mais populares do Brasil

São Paulo

Rio de Janeiro

Salvador

Belo Horizonte

Fortaleza

Goiânia

Recife

Curitiba

Manaus

Porto Alegre

Os 10 locais mais populares no Brasil

Rock in Rio (Cidade do Rock)

Avenida Paulista

Parque Ibirapuera

Allianz Parque

Museu do Amanhã

Beto Carrero World

Santuário Nacional de Aparecida

Pão de Açúcar

Farol da Barra

Beco do Batman

Top 5 hashtags de cidades

#riodejaneiro

#sp

#rj

#saopaulo

#errejota