Magazine Goiânia em Cena recebe palhaço internacional Avner Eisenberg

O aclamado palhaço americano Avner Eisenberg (foto) é a atração internacional da 16ª edição do Goiânia em Cena, neste domingo (21), às 20 horas, no Teatro Goiânia. Avner apresenta seu espetáculo Exceções à Gravidade, no qual dissolve os limites entre perder e ganhar. O que é mais importante para o palhaço? De acordo com o artista, sendo aquele que não consegue se ...