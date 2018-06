Magazine Goiânia Canto de Ouro recebe Bel Maia, Regina Jardim e Fé Menina Ingresso custa R$10

As cantoras Bel Maia e Regina Jardim e o grupo Fé Menina abrem nesta quinta-feira a programação da semana do Goiânia Canto do Ouro, às 21 horas, no Centro de Cultura Goiânia. Abertura fica por conta de Melina Helena. O show se repete na sexta, no mesmo horário. No sábado, às 21 horas, as atrações são Débora di Sá, Poliana Pimpão e Gabriela Ventura, com abertura de Mel...