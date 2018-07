Magazine Goiânia Canto de Ouro chega à penúltima semana de atrações

Os cantores Miriam Veiga (foto), Renato Castelo, Marcio Veiga e Rodolfo Vieira são as atrações da penúltima semana da oitava edição do Festival Goiânia Canto de Ouro nesta sexta-feira, às 21 horas, no palco do Centro de Cultura Goiânia Ouro. O repertório terá músicas autorais, além samba, bossa nova, mescladas com músicas de compositores nacionais. Com direção musical L...