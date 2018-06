Magazine Goiânia Canto de Ouro chega à nona semana Programação tem início nesta quinta-feira (14), às 21 horas, no Centro Goiânia Ouro

O projeto Goiânia Canto de Ouro chega à nona semana com programação que se inicia nesta quinta-feira, às 21 horas, no Centro de Cultura Goiânia Ouro. O primeiro elenco, que também se apresenta na sexta-feira no mesmo horário, é formado por Bororó, Lucas Faria, Zémiguel e Domá da Conceição, com abertura da Maurício Valle. A banda é formada por Ney Couteiro, Bororó, Jader Coute...