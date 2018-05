Magazine Goiânia Art Déco tem palestras e mostra nesta terça-feira (22)

A programação desta terça-feira do Goiânia Art Déco Festival terá palestras e exposição, no Instituto Lato Sensu. Às 19 horas, Washington Souza ministra a palestra Museais: Negócios com Art Déco em Goiânia, no auditório. Às 20h30, será a vez de Rodrigo Lima com a palestra Oportunidade e Negócios no Centro de Goiânia: Lazer e Turismo Sustentável Voltados para o Art Déco, no...