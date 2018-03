Goiânia, a Casa dos artistas

Assim como a cantora paraense Joelma, que anunciou mudança para Goiânia, diversos artistas escolheram a capital para fixar residência. O mineiro Gusttavo Lima, as baianas Simone & Simaria, as gêmeas mato-grossenses Maiara & Maraisa, os paulistas Zé Neto & Cristiano, os paranaenses Jefferson Moraes e Naiara Azevedo e o paraense Israel Novaes são algumas das celebridades que moram e circulam na cidade.

A maioria vive em condomínios fechados em mansões de luxo e optaram por Goiânia como casa pela localização estratégica para viajar por todo o País. Pelo menos foi o que explicou Joelma na nota de imprensa divulgada no fim da semana passada. “Morar na capital permite uma logística mais eficiente em termos de deslocamento para as centenas de cidades em que ela se apresenta”, diz o texto.

A proximidade do Aeroporto Santa Genoveva em relação aos condomínios horizontais é outro fator que atrai celebridades que vivem viajando a trabalho. Simone, da dupla com a irmã Simaria, já declarou que adora a conveniência de sair do seu jatinho direto para sua residência em poucos minutos sem ter de enfrentar trânsito pesado, comum em outras capitais, como, por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro.

“A ideia de comprar um imóvel em Goiânia foi para facilitar a nossa logística. Viajamos muito e entendemos a necessidade de morar em uma região mais central”, afirma Simaria. “Gostamos muito da cidade, berço do sertanejo, onde moram vários colegas, mas mantive a minha residência em Fortaleza e agora estou sondando casa em São Paulo, pois muitas ações acontecem lá”, complementa Simone.

Mais motivos

De acordo com pessoas do meio artístico, além da questão logística, a presença dos dois maiores escritórios sertanejos do País é decisiva na hora da escolha de Goiânia como endereço. “Toda a nossa equipe reside na cidade e morar próximo facilitou muito para centralizar e organizar a nossa carreira”, confirma Zé Neto, que forma dupla com Cristiano. Os artistas moram com a família na capital desde 2014.

A fama de berço sertanejo também funciona como boa propaganda. Gusttavo Lima veio para Goiânia em 2008 em busca do sucesso, inspirado em nomes consagrados produzidos pelo Estado, como Zezé Di Camargo & Luciano, Leandro & Leonardo e Bruno & Marrone. O cantor mineiro reside na cidade com a mulher, a modelo Andressa Suita e o primeiro filho do casal, em um condomínio de luxo.

A busca pela fama foi o mesmo motivo que trouxe as irmãs Maiara e Maraisa para Goiânia. Nascidas em São José dos IV Marcos, no Mato Grosso, depois de passarem por Araguaína (TO), Governador Valadares (MG), Belo Horizonte (MG) e São Paulo (SP), elas se mudaram em 2010 para a cidade e gravaram o primeiro DVD da carreira em 2015, quando estouraram nacionalmente com o hit 10%.

A qualidade de vida da capital é outro diferencial na busca por um canto para morar. O quesito foi crucial para Zé Neto e Cristiano. “É um lugar muito bom para se viver. É uma cidade que nos acolheu e sempre apoia bastante o nosso trabalho. Somos de São José do Rio Preto (SP) e amamos lá, mas nos apaixonamos por Goiânia e não saímos mais daqui. É a nossa segunda terra natal”, comenta Zé Neto.

Já a simplicidade das pessoas foi o que conquistou Naiara Azevedo. “Quando comecei a namorar com o meu marido e visitei Goiânia pela primeira vez, me apaixonei porque eu sou do sítio e senti essa simplicidade no povo goiano, senti esse carinho pelo próximo, de abraçar, de ter uma boa prosa, é um povo acolhedor. Eu me senti da família e, para estreitar os laços ainda mais, me casei com um goiano.”