“Goiânia é super regueira”, afirma Toni Garrido

Como foi este ano para o Cidade Negra? Um ano incrível e de muita pegada. Colocamos em prática um sonho que tínhamos há 15 anos que era fazer um projeto só cantando Gilberto Gil e a nossa estreia foi para 75 mil pessoas no Rock in Rio. Artisticamente, adoro esse tipo de desafio que me deixa à beira do precipício. Isso mexe comigo e me deixa com tesão. Para a...