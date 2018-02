Gloria Groove: “Pabllo Vittar é um marco na cultura”, diz drag queen Gloria Groove

Você atingiria o sucesso se não fosse uma drag?

Talvez não, porque antes não me sentia à vontade quando eu era só o Daniel. A Glória Groove veio para me salvar desse lugar de não saber muito bem como me expressar. Hoje estou mais confortável.

Em casa você enfrentou alguma resistência?

Quando comecei a fazer a Gloria já trabalhava e ganhava o meu dinheiro. Foi uma decisão minha e apenas informei. A resistência venho antes disso quando estava me assumindo gay aos 14 anos.

É você mesmo que faz toda produção da Gloria?

A minha maquiagem sou eu que faço e conto com a ajuda do meu noivo dando suporte de produção básica. Não abro mão de fazer minha própria maquiagem, que aprendi em tutoriais do YouTube.

Como você avalia a ascensão da música cantada por drags?

As conquistas que estamos tendo é o resultado inevitável não só do nosso trabalho, mas também que passou da hora dos gays entraram na linha de frente. Era uma questão de tempo. Quem estiver incomodado é melhor mudar de planeta porque este aqui já é nosso. A Pabllo Vittar é um marco na cultura e não há discurso de ódio que mudará isso.