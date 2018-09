Magazine Gloria Groove entoa maiores hits em boate de Goiânia

Dona de hits como Bumbum de Ouro, Arrasta e Império, a drag queen Gloria Groove faz apresentação especial em comemoração ao aniversário da boate Roxy Casarão, neste sábado (22), a partir das 23 horas. Considerada uma das drags mais populares do Brasil, a paulistana se tornou a nova revelação da cena depois do sucesso do politizado disco O Proceder (2017). Ela prome...