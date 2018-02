Gloria Groove conquista fama e se apresenta neste sábado em Goiânia

O nome é de diva, a pose de celebridade e a história de persistência. A cantora paulistana Gloria Groove, de 23 anos, deixou o anonimato e se tornou a nova revelação da cena drag queen depois do sucesso com o politizado álbum O Proceder (2107) e com o novo hit Bumbum de Ouro, lançado no início do ano e que tem mais de 4 milhões de visualizações no YouTube. A artista é a atração principal da festa ToLôka, neste sábado (24) a partir das 23 horas, na Roxy Goiânia. Os DJs Daniel de Mello, Lipy B. e Matarazzo aquecem a noite antes do show.

Por trás da drag queen está Daniel Garcia. Criada numa família de artistas – a mãe, Gina Garcia, é backing vocal do grupo Raça Negra e os avós maternos eram artistas de circo –, Gloria começou cedo sua trajetória em frente às câmeras. Dos 7 aos 9 participou da segunda formação do grupo infantil Balão Mágico. Dois anos depois fez parte do quadro Jovens Talentos, do Programa Raul Gil, cantando If I Ain’t Got You, de Alicia Keys, e foi ovacionada de pé por público e jurados. “Adquiri experiência para me tornar uma estrela”, contou ela ao POPULAR.

O envolvimento com o universo drag começou aos 18 anos, quando a artista interpretou a personagem Margaret Mead, em uma montagem independente do musical americano Hair. A partir daí, ela descobriu a possibilidade de explorar sua musicalidade por meio de uma outra linguagem artística. “Se não tivesse descoberto essa arte na minha vida não teria passado pela metade das transformações que passei. Percebo que só agora, depois de me entender enquanto Gloria e me achar maravilhosa, que me sinto em paz comigo mesmo”, comenta.

O passo seguinte foi a escolha do nome artístico, o que não foi uma missão difícil. A inspiração veio de dentro de casa. As iniciais seriam GG em referência ao nome e sobrenome da sua mãe. Gloria remetia à época em que tinha uma ligação com a igreja evangélica, com disco lançado e shows. “Era tudo glória, eita glória, é glória no Céu e na Terra”, recorda. Já Groove era uma cobrança que sofria quando era backing vocal de uma banda e os músicos pediam para “colocar mais groove”. “Estava bem na cara e não poderia ser outra coisa”, afirma.

Rapper

Gloria Groove ganhou destaque no cenário musical no primeiro álbum, O Proceder, com uma vertente no rap e no hip-hop. Com muita militância, autoestima e batidas, a artista exalta nas letras a cultura LGBT e retalha o preconceito, como nos versos da faixa Dona. “Ai meu Jesus/ Que negócio é esse daí?/ É mulher?/ Que bicho que é?/ Prazer, eu sou arte, meu querido./ Então pode me aplaudir de pé./ Represento esforço./ Tipo de talento./ Cultivo respeito./ Cultura drag é missão/ Um salve a todas as montadas da nossa nação.”

Outro grande destaque do repertório de estreia foi a música Império, carregada de conceito e que impõe muito respeito. “Olha, meu mano/ Primeiramente graças a Deus tô viva/ Não dá pra saber o que vai acontecer/ Quando cê vive nessa vida/ Marginalizada, fraca, estagnada/ Porém abençoada por alguém maior do que eu/ Cheguei com força/ Tomara que não me achem tosca/ Com a dona é assim, passa o mic pra mim/ Que eu vou sambar na cara dos coxa”. A composição rendeu à Gloria Groove o título de drag rapper.

“Drag rapper é uma coisa que me foi concedida. No meu primeiro som, que foi Dona, coloquei um rapper de seis linhas no meio da música. O diferencial foi esse. Quando vi isso acontecendo, falei ‘vamos brincar de drag rapper’. Percebi que os meus fãs enxergaram as mensagens nas entrelinhas e esse foi o diferencial”, destaca Gloria Groove que agora prepara um novo material, com um foco mais voltado ao pop, caso do hit Bumbum de Ouro, que ficou em primeiro lugar no ranking na lista Viral Brasil do Spotify, pouco tempo depois de lançada.

Show: Gloria Groove

Data: Sábado (24), a partir das 23 horas

Local: Roxy Goiânia (Rua 87, nº 536, Setor Sul)

Ingresso: R$ 25 (antecipado, valor do segundo lote). Sujeito a alteração no local do evento

Informações: 98138-0008