Globonews escolhe jornalista que vai substituir William Waack

A Rede Globo e a Globonews confirmaram que a jornalista Natuza Nery vai comandar a apresentação do “GloboNews Painel” a partir deste sábado (18). A substituição acontece após o afastamento de Willian Waack de suas funções, por conta do vazamento de um vídeo de 2016, em que ele faz um comentário racista. A emissora não confirmou, no entanto, se a substituição é definitiva. A informação é da Folha de S. Paulo.

No "Jornal da Globo", desde o dia 8 de novembro, Waack foi substituído por Renata Lo Prete, que já o cobria em feriados, férias e também durante o tempo em que esteve hospitalizado no primeiro semestre.

A jornalista leu ao vivo o comunicado da Globo em que a emissora afirmou ser “visceralmente contra o racismo em todas as suas formas e manifestações. Nenhuma circunstância pode servir de atenuante”.

William Waack foi afastado pela TV Globo depois que um vídeo começou a circular pelas redes sociais. Nas imagens, que foram gravadas durante a cobertura das eleições americanas do ano passado, Waack aparece reclamando do barulho de uma buzina na rua e dispara comentários aparentemente racistas.

De acordo com o comunicado emitido pela emissora, o jornalista afirmou não se lembrar do ocorrido, mas pediu desculpas "àqueles que se sentiram ultrajados pela situação". A Globo afirmou ainda que Waack ficará afastado até que a situação esteja esclarecida.