Magazine Globo de Ouro 2019 premia Alfonso Cuarón e filme sobre o Queen Cineasta mexicano venceu os prêmios de direção e melhor filme em língua estrangeira com seu filme exclusivo para a Netflix, 'Roma'

Sandra Oh, além de apresentadora do Globo de Ouro, concorria ao prêmio de melhor atriz em série de drama, por Killing Eve. E ela venceu. Sandra, cujos pais estavam na plateia, não resistiu. “Papai, olhe, ganhei!” Sandra e Andy Samberg bem que prometeram. A festa de entrega do Globo de Ouro deste ano não seria (mais) um desagravo contra o presidente Donald Trump nem d...