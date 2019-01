Magazine Globo anuncia saída de José Mayer após 35 anos de contrato O ator estava afastado da emissora desde 2017 quando foi acusado de assédio sexual por uma figurinista

A TV Globo anunciou oficialmente nesta terça-feira (15) que o contrato do ator José Mayer com a emissora chegou ao fim. Afastado desde abril de 2017, quando foi acusado de assédio sexual, o ator fazia parte do quadro de artistas há mais de 35 anos. Desde então, seu contrato permanecia vigente, porém, como diz a nota, foi encerrado no final do ano passado. “Depois de mai...