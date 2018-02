Atualizada às 10h52

A atriz Glória Menezes, de 83 anos, foi internada no Hospital Copa D’Or, no Rio de Janeiro, com uma infecção respiratória. A assessoria de imprensa da unidade de saúde divulgou que o quadro dela é estável. Até o momento não há previsão de alta.

O último trabalho da global foi na novela Totalmente Demais, em 2015, quando interpretou Stelinha. Glória, que já participou de 38 novelas na TV Globo, é casada com o também ator Tarcísio Meira desde 1963 e mãe de Tarcísio Filho.