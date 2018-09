Magazine Gisele Bündchen revela que sofreu ataque de pânico e pensou em suicídio Modelo brasileira lançará livro de memórias no início de outubro

Antecipando um pouco o conteúdo da biografia que lançará em outubro, Gisele Bündchen fez declarações inéditas à revista People. A modelo brasileira disse que a ansiedade a acompanhou durante a ascensão rápida que teve no mundo da moda. "As coisas podem estar parecendo perfeitas do lado de fora, mas você não tem ideia do que está acontecendo. Senti que talvez foss...