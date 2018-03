Gisele Bündchen prepara um livro de memórias

Ubermodel, atriz, ativista dedicada às causas ambientais e mãe, Gisele Bundchen estreia em breve em um novo papel, o de escritora. Ainda sem data de lançamento confirmada, ela assina seu primeiro livro, uma mistura de autobiografia/memórias com autoajuda. No Brasil, a publicação sai pela BestSeller, do grupo editorial Record.



Aposentada das passarelas desde 2015, Gisele continua um nome fundamental para a indústria. Está nas mais novas campanhas de Versace e das brasileiras Rosa Chá e Arezzo. Nascida em Horizontina, no Rio Grande do Sul, em 1980, foi descoberta por um olheiro de uma agência aos 14 anos.



Nos anos 90, estourou no Brasil e no mundo, consagrando um novo tipo de beleza mais saudável e sensual. Por seu desempenho em frente às câmeras virou a favorita dos fotógrafos e logo viraria também um fenômeno comercial. Trabalhou para as principais marcas de luxo da moda, estrelando campanhas de Dolce & Gabanna, Valentino, Givenchy e Céline.