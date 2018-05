Magazine Gilberto Gil e Emicida dão tom engajado a palco principal do festival nesta sexta (11) Apesar de muitas filas e ainda se adaptando a novo espaço, evento não decepciona ao consolidar vocação para pluralidade musical

No primeiro dia do fim de semana, segundo em sua “nova arena”, o estacionamento do Passeio das Águas Shopping, o Festival Bananada não negou nesta sexta-feira (11) sua nova vocação: a pluralidade musical. Embora o tom underground permaneça nas casas e em parte dos quatro palcos de novo quartel-general, o festival não teve medo de manter o espaço aberto nas edições anteriores t...