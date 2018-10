Magazine Gibiteca e biblioteca desenvolvem atividades para o Dia das Crianças em Goiânia Programação especial, com contação de histórias e exibição de curtas, acontece nesta quarta-feira (10) na Praça Cívica

A Gibiteca Jorge Braga e a Biblioteca Pio Vargas, localizadas na Praça Cívica, em Goiânia, promovem nesta quarta-feira (10) uma programação em comemoração ao Dia da Criança, celebrado no dia 12 de outubro. A iniciativa faz parte do Projeto Criança Feliz, realizado há 15 anos pela Gibiteca, sempre no mês das crianças. Durante todo o dia haverá atividades de con...