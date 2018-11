Magazine Getúlio, personagem constante

O dia 24 de agosto de 1954 marcou a política brasileira e alimenta, desde então, parte do imaginário nacional. Quando Getúlio Vargas cometeu suicídio, no momento mais crítico do terremoto político desencadeado pelo atentado ao jornalista Carlos Lacerda, a nação fendeu-se, criando repercussões nas décadas seguintes. Essa história tem sido mote para diversos trabalhos. Um...