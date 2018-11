Magazine Gestão cultural do Estado tem em mãos problemas para solucionar Atrasos de pagamentos, greves, paralisações e reformas são alguns dos entraves da área em Goiás

Em 2018, a Mostra Nacional de Teatro de Porangatu (Tenpo), que ocorre há 16 anos, foi cancelada. E mais: 350 projetos que já foram aprovados em editais do Fundo de Arte e Cultura de Goiás relativos aos anos de 2015, 2016 e 2017 estão à espera do repasse da verba, o que não deve ocorrer tão cedo devido à situação financeira difícil do Estado. Artistas também agua...