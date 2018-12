Magazine Gerard Butler recebe alta após ficar cinco dias internado Ator britânico foi para o hospital com dores abdominais e diagnosticado com uma inflamação intestinal

Gerard Butler deixou o hospital nesta sexta-feira, 30, em Santo Domingo, capital da República Dominicana, após ficar cinco dias internado devido a problemas intestinais. O ator britânico de 49 anos foi para o centro médico na segunda-feira, 26, com dores abdominais, as quais estava sentindo desde as últimas 72 horas. Uma fonte médica ouvida pela...