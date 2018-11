Magazine Gerard Butler mostra sua casa destruída por incêndio na Califórnia 'Metade [da casa] desapareceu', disse o ator em vídeo publicado em rede social, no qual mostra o que sobrou da residência

O ator Gerard Butler teve sua casa destruída pelo incêndio que atinge a Califórnia desde a madrugada de quinta-feira, 8. No domingo, 11, ele retornou ao local onde morava, em Malibu, e mostrou nas redes sociais o que restou da residência. No Twitter, o ator publicou uma foto em que aparece à frente de uma estrutura de ferro, ainda erguida, em meio a destroços e um c...