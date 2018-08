Magazine George Clooney é o ator mais bem pago do ano; confira quanto ele acumulou Dwayne Johnson, conhecido como The Rock, Robert Downey Jr. e Chris Hemsworth estão na sequência da lista divulgada pela revista Forbes

George Clooney faturou US$ 239 milhões nos últimos 12 meses, principalmente pela venda da sua marca de tequila, e é o ator mais bem pago do ano, segundo publicou nesta quarta-feira a revista Forbes. A venda da Casamigos à Diageo rendeu ao ator americano um total de US$ 233 milhões que, somados aos lucros dos seus filmes antigos e outros negócios, o lançaram ao top...