Geometria urbana: Com mural de 150 metros no Setor Universitário, artista lança documentário

Santhiago Selon no final de junho em frente ao painel que pintou no Setor Universitário

A perspectiva geométrica e abstrata do artista Santhiago Selon pode ser vista por todos aqueles que passarem pelo Setor Universitário, nos fundos da Paróquia São João Evangelista, da PUC Goiás. Foi com a proposta de dar visibilidade aos muros de Goiânia que ele pintou um mural de aproximadamente 150 metros durante todo o mês de julho. O objetivo era ampliar as relações entre o cidade, a arte e o espaço urbano. Selon lança hoje o catálogo do projeto e o documentário em curta-metragem dirigido por Delano Vaz, no Beco da Codorna, no Centro.

A obra, batizada de Invisível, preserva os traços geométricos, as cores quentes e a amplitude artística de Selon, acostumado a adaptar seu trabalho para muros, casas e diferentes espaços da cidade. Segundo o artista, não existe uma mensagem explícita no mural. “A ideia, na verdade, é trazer para o desenho o formato de uma cidade de forma mais subliminar. Por isso o nome de Invisível, já que os que param para admirar a arte precisam de uma atenção maior para entender todos os signos contidos na obra”, aponta.

Planos urbanísticos e desenhos de ruas e das arquiteturas mutáveis podem ser revistos em Invisível. A discussão sobre paisagismo urbano e a relação entre arte e rua também estão expressas no documentário a ser lançado hoje, com entrevista com o artista e detalhamento de todo o processo de produção. As imagens também fazem um recorte da paisagem aérea de Goiânia, dos prédios verticais e como o mural de Selon entra em contraste com o cinza da cidade. “O que eu quero é que a própria pessoa tenha liberdade de sentir a obra da forma como ela se comunica com cada um”, explica Selon durante os minutos de filme.

Estudioso da geometria, a composição do painel Invisível tem base em planos geométricos retangulares, circulares tensionados por cortes diagonais responsáveis por dinâmicas de movimento, por meio de linhas curvilíneas, círculos menores e grandes faixas verticais. “Durante o processo, pintando a céu aberto a cerca de 15 metros do chão, vivenciei a experiência proposta de ampliação de relações possíveis entre o cidadão, a arte e o espaço urbano”, reitera Selon.

Rua

Artista que tem a rua como principal janela de exposição, Selon defende a calçada como lugar de encontro, e não apenas de passagem. É por isso que o artista escolheu justamente o Beco da Codorna, no Centro, para o lançamento do catálogo do projeto.

Reflexo de uma tendência de urbanismo tático que começou, principalmente em 2015, o Beco é uma verdadeira galeria a céu aberto, fruto do trabalho coletivo entre artistas, moradores e a Associação dos Grafiteiros de Goiânia. “A importância é colaborar para ampliar a percepção de quem habita o território urbano acerca do que foi edificado, dos espaços ocupados e dos vazios existentes que nos permitem a mobilidade.”

Paisagem rítmica

Com 15 anos de atuação em muros e espaços urbanos de Goiânia, Selon e o artista goiano Kboco desenvolveram, em 2014, o projeto Base Central. A ideia foi revitalizar a paisagem da cidade com cinco murais em três locais de Goiânia com a aplicação de desenhos em grandes dimensões, como na casa histórica da Rua 10, no Centro. Com Invisível, que recebeu apoio do Fundo de Arte e Cultura do Estado, o goiano deseja relacionar a paisagem urbana com a geometria em cores, numa verdadeira homenagem à cidade num painel que faz muita gente parar para admirar. “É preciso que se tenha uma maior afetividade com a nossa moradia: a cidade onde habitamos”, revela.