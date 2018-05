Magazine Garotas realizam sonho de conhecer Gilberto Gil Giovana ganhou uma boneca da personagem Emília quando era um bebê de sua madrinha. A Emília acompanhou toda a sua vida. A noite era a chance da jovem dar a boneca de presente para o ídolo baiano

Entre as várias histórias que se desenrolam nos bastidores, uma em especial tocou Gilberto Gil e sua equipe. Durante sua apresentação, Gil lembrou do momento de criação da música tema do Sítio do Picapau Amarelo, inspirada na obra de Monteiro Lobato. Tema da série infantil, quando executada a música causou alvoroço entre as amigas Giovana Chaves e Isabela Bernardes, a...